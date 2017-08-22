По уши в ОГЭ: Здравый смысл против школьной бюрократии

Уникальное дело рассмотрел Ленинский суд Перми. Результаты своего школьного экзамена оказалась вынуждена доказывать 9-классница из Култаево. Перед сдачей ОГЭ она оставила сотовый телефон в туалете, в итоге ее тест аннулировали. Чем закончилась эта история?

По решению судьи заседание становится закрытым для прессы, поскольку в центре внимания – несовершеннолетняя. В июне Элиза Гуц сдавала обязательный экзамен для девятиклассников. По словам девочки, от волнения забыла выложить телефон.

Элиза Гуц, ученица Култаевской средней школы: "Я посоветовалась с ребятами, куда бы мне его спрятать, потому что сдавать его организаторам – они бы меня сразу вывели, и непонятно, когда бы я сдавала".

Написав экзаменационную работу, Элиза отправилась домой и только там вспомнила – телефон так и остался в туалете. Девочка позвонила учителю своей школы и попросила забрать гаджет. Педагог приняла другое решение – сообщила комиссии. Результат ОГЭ аннулировали. Девочку обвиняют в том, что она списала.

При этом по географии, которую сдавала Элиза, в её дневнике стоят пятёрки. Поступать девочка собирается в колледж искусства и культуры – то есть предмет не профильный. Также в качестве аргументов – распечатки сотового оператора, в которых указано, что во время проведения экзамена абонент интернетом не пользовался. В роли истца выступила мама школьницы, ответчик – региональное министерство образования.

Уполномоченный по правам ребенка Павел Миков считает, что в подобных ситуациях опираться нужно не только на закон, но и на здравый смысл. А решение аннулировать результат экзамена – правовой казус. Сам факт, что ребенок заходит на пункт приема экзамена с мобильным телефоном, не должен лишать его права сдать государственный экзамен.

В итоге Ленинский суд встал на сторону школьницы – Элиза получит свой аттестат.

Между тем в Пермском крае это уже второй подобный случай. В году минувшем выпускник признался в том, что принёс телефон, за 10 минут до экзамена. Однако к сдаче его не допустили. В итоге судья также признал неправомерными действия взрослых.

Несмотря на победу, родители Элизы остаются в напряжении. Они переживают, что теперь проверяющие могут пойти на принцип и выдать результаты экзамена тогда, когда уже будет поздно. Последний день подачи документов – 28 августа.