В Центральном выставочном зале открылась выставка фотографий «Неизвестный легендарный Кусто». Посетители увидели здесь снимки, сделанные во время различных экспедиций известного французского кинопутешественника Жака-Ива Кусто. Открыть пермскую выставку приехал Владимир Кривошеев. Этому московскому журналисту посчастливилось провести чуть больше месяца на уникальном судне Жака-Ива Кусто. В 1985 году Жак-Ив Кусто пригласил его на свое экспериментальное судно. Все вместе они совершили первый трансатлантический переход из французского города Ля-Рошель в Нью-Йорк на уникальном турбопарусном судне «Алкиона».Сам Жак-Ив Кусто объяснял и показывал ему принцип работы этой чудо-техники, которое позволяет экономить топливо до 40 %, а также двигаться с большей скоростью, чем судно с обычным парусом. В перерывах говорили о жизни и просто узнавали друг друга.

Владимир Кривошеев, журналист (Москва): "Обстановка на корабле была очень приятная, очень дружеская. Сам Кусто – человек очень живой, разнообразный, он в нескольких ипостасях одновременно существует. Он очень деловой, всегда погружен в какие-то проблемы, заботы, что-то пишет. Отвлекаясь, он может взять в руки аккордеон, пригласить к какому-то веселому песнопению".

На выставке «Неизвестный легендарный Кусто», помимо фотографий Владимира Кривошеева, есть подводные снимки и других путешественников. Экспозиция рассказывает историю создания акваланга, показывает приспособления для кино- и фотосъемок под водой, аппараты для передвижения и проживания в морской среде, а также показано подводное снаряжение прошлых лет.

Все это многообразие форм в Центральном выставочном зале показывает то, каким был Жак-Ив Кусто, французский путешественник, изобретатель акваланга, первопроходец подводного мира, универсальный ученый, а также кинематографист, писатель и автор увлекательных фильмов.