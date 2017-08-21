Пермяки увидят подлинники Айвазовского
В Пермской художественной галерее открылась выставка известного и по праву лучшего русского мариниста Ивана Айвазовского. За свою жизнь он создал около 6 тысяч произведений, его картины заказывал даже турецкий султан. В собрании Пермской галереи находится 5 работ художника: «Скалистый остров», «Пароход идет», «Контрабандисты», «Восход солнца у Алушты» и рисунок «Море», переданный из собрания Третьяковской галереи. Все эти произведения представлены на выставке с 17 августа до 8 октября. Помимо работ Ивана Айвазовского в экспозиции можно увидеть более 20 графических портретов разных авторов, на которых изображены современники художника. Среди них Михаил Глинка, Архип Куинджи, Карл Брюллов, Виссарион Белинский, чьи воспоминания о творчестве мариниста расположены рядом с портретами.
Нина Казаринова, куратор выставки: "Айвазовский был, есть и, наверное, будет, как говорил Крамской, звездой первой величины. Нынче, например, удивил всех историков искусства, прежде всего, музейщиков. Огромные цены на антикварном рынке. В залах Третьяковской галереи были огромнейшие очереди".
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