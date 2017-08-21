Без флага, гимна и формы: чем запомнится ЧМ в Лондоне?

6 медалей российских спортсменов - таким запомнится завершившийся чемпионат мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Все призёры-соотечественники выступали в статусе нейтральных атлетов. А это значит, что любая символика России – флаг, герб, гимн – были под запретом. Из-за ограничений спортсменов не могли сопровождать их врачи, массажисты. Но даже в таких условиях и в усеченном составе, по словам тренеров, результат показали достойный: медалей завоевали больше, чем, к примеру, в Пекине два года назад. О зарубежных стадионах пермские легкоатлеты пока только мечтают. Они продолжают упорно тренироваться и надеяться на лучшее.

Константин Холмогоров – обладатель лучшего результата сезона в России в беге на 800 метров. Игру под названием «попади на международные соревнования по лёгкой атлетике в статусе нейтрального атлета» с европейскими чиновниками ведёт уже почти два года. На первом уровне "квеста" нужно собрать минимум 6 проб за год. При том что сотрудники ВАДА издевательски предпочитают останавливаться на 5. На втором уровне – ещё интереснее, правила игры постоянно меняются.

Супертест на прочность духа – признание «чистоты» спортсмена и допуск к соревнованиям после их окончания. Чемпионы России Владимир Никитин и Константин Холмогоров понимают, что отдуваются за целую эпоху «не до конца чистых на руку» старожил отечественной Королевы спорта. Но молодая кровь, полная исключительно амбиций, манит к покорению зарубежных подиумов.

Лучший результат сезона в России и 5 медалей в зачёт Пермского края. На главном отечественном старте года – Чемпионате России. Уже больше года пермские спортсмены все свои выдающиеся результаты показывают исключительно на отечественных беговых дорожках.

На Чемпионате России в Жуковском в этом году Павел Ивашко взял «золото» в беге на 400 метров, Вера Рудакова была серебряным призёром на 400 с барьерами, «бронза» – у Ольги Кунгиной на дистанции 5000 метров. Владимир Никитин дважды не оставил шансов соперникам – сначала на 5000, а затем установив личный рекорд и лучший результат Пермского края на 1500 метров, в 3:37.14.

Летние каникулы подходят к концу, с началом сентября возобновляется ежедневная многочасовая работа. Стартует новый сезон с новыми надеждами и новой борьбой.