В Пермь придет жара

Эта неделя станет самой теплой за все лето в Прикамье. Как сообщили в ГИС-центре Пермского классического университета, с 21 по 24 августа температура воздуха в регионе повысится до +25…30 градусов. Правда, возможны кратковременные дожди и грозы.