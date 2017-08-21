В Пермь придет жара
Эта неделя станет самой теплой за все лето в Прикамье. Как сообщили в ГИС-центре Пермского классического университета, с 21 по 24 августа температура воздуха в регионе повысится до +25…30 градусов. Правда, возможны кратковременные дожди и грозы.
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