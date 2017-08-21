Спикера заксобрания Прикамья наградили медалью

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Как говорится в комментарии, Валерий Александрович удостоен этой награды за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу.

Большую часть своей трудовой биографии Валерий Сухих проработал в органах власти. Начинал с депутата Пермской городской думы, был заместителем губернатора Пермской области, руководителем администрации губернатора Пермского края, работал в должности председателя регионального правительства. В 2011 году был избран депутатом Законодательного собрания, а 23 декабря того же года возглавил Краевой парламент. Ранее Валерий Сухих был награжден благодарственным письмом президента Российской Федерации.