Операция «Маячок»: уступите дорогу спецтранспорту
Дорожная полиция провела операцию «Маячок». Сотрудники ГИБДД останавливали водителей, которые не уступают дорогу спецтранспорту с проблесковыми огнями. Штраф за подобное нарушение – 500 рублей либо лишение прав сроком до трех месяцев. Автолюбителям стоит напомнить, что правила обязывают пропускать спецтранспорт с включенными маячками и звуковым сигналом.
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