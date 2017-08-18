Гайны атакуют ядовитые змеи

В Гайнах - на самом севере Коми-пермяцкого округа - небывалое нашествие змей. Как будто в тропиках живем, – удивляются люди. Но им не до смеха – гадюки уже покусали собак и домашний скот, вот-вот могут напасть и на людей. Что же заставило пресмыкающихся перебраться из леса поближе к человеческому жилью?

В этом году, по словам ветеринаров, змеи атакуют домашних животных. Случаи за последнее время участились. В поселок забираются как безобидные медянки, так и ядовитые черные гадюки, длина которых может быть до метра. Взрослые особи черного цвета, а молодые имеют серовато-коричневый окрас с коричневым зигзагом на спине. Пресмыкающиеся атакуют поселки Кебраты, Оныл, Шордынь и сам поселок Гайны. В населенных пунктах стало так же опасно, как и в лесах.

По словам местных жителей, правый берег Камы, на котором располагается поселок Гайны, в это время года считается особо опасным местом, так как змеи появляются отсюда, они переплывают с другого берега Камы.

В районной больнице говорят, что змеи активизировались с прошлого года. Тогда пострадало 10 человек. В срочном порядке всех отвозили на лечение в Пермь. Укус черной гадюки крайне токсичен и может привезти к летальному исходу, в домашних условиях лечиться категорически запрещается.

Версий, почему змеи так активизировались за последнее время, несколько. Основные – изменение погодных условий и загрязнение лесов. Врачи советуют быть осторожнее и обходить пресмыкающихся стороной.