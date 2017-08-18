В Перми открылась выставка картин Айвазовского

В Пермской художественной галерее открылась выставка работ непревзойденного русского мариниста. Кстати, сейчас на открытом рынке средняя цена картины Айвазовского составляет 1 миллион долларов. В Перми находится 5 работ художника: «Скалистый остров», «Пароход идет», «Контрабандисты», «Восход солнца у Алушты» и рисунок «Море». Так что выставка получилась весьма дорогая. Вход в честь открытия был бесплатный. Полюбоваться «подлинным» Айвазовским можно будет до 8 октября. Здесь же представлены 20 графических портретов разных авторов, на которых изображены современники художника. Среди них, например, Михаил Глинка, Архип Куинджи, Карл Брюллов, Виссарион Белинский, чьи воспоминания о творчестве мариниста расположены рядом с портретами.