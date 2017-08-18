В Орде на ребенка упали футбольные ворота, которые простояли на своем месте больше 10 лет и всё это время не были закреплены. Так и рекомендуют футбольные правила, но не нормы безопасности в общественном месте.

Девочка приехала погостить к бабушке – и такой оборот событий. Площадка рядом с домом, лестницы, турники – в общем, всё, что полагается для здорового образа жизни.

До этого, говорят местные жители, ничего подобного не случалось. Ворота стояли на площадке уже более десяти лет, закреплены не были, но их никто и не ронял. Ворота, которые травмировали девочку, с места происшествия изъяли как вещественное доказательство и увезли. Прибывшие медики доставили девочку в Кунгур в местную больницу. Состояние её они оценивают как тяжёлое, пациент находится в коме, на месте оказали всю необходимую помощь, даже консультировались с коллегами из краевого центра.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» , предстоит выяснить, кто должен был нести ответственность за данную площадку, а находится она на балансе сельского поселения.

В администрации сельского поселения каких-то особо внятных комментариев по данной ситуации получить не удалось.

Ну а пока что ворота номер два стоят на своём месте, ребята играют в футбол, врачи борются за жизнь девочки, а максимальное наказание, если виновного найдут – до пяти лет лишения свободы.