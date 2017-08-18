Кто сменит Татьяну Марголину на посту омбудсмена?

На пленарном заседании с отчетным докладом за пять лет работы выступила прикамский омбудсмен Татьяна Марголина. 20 сентября заканчиваются ее полномочия, и депутаты Законодательного собрания утвердили кандидатуру ее преемника, им стал Павел Миков. Правда, теперь он еще должен пройти процедуру согласования в аппарате уполномоченного по правам человека в России.