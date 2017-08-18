Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Авиадебошир оказался топ-менеджером

Кто сменит Татьяну Марголину на посту омбудсмена? →

«Обманутым дольщикам» помогут, но не всем

смотреть видео

дольщики

Обманутые дольщики в Прикамье получили шанс на решение своей проблемы. Депутаты Законодательного собрания в первом чтении поддержали законопроект о мерах государственной поддержки. Здесь, правда, сразу стоит оговориться, что касается этот закон далеко не всех – из 17 проблемных объектов, официально внесенных в реестр «обманутых дольщиков», в проекте смогут участвовать только 6 домов. И это только те вкладчики, кто заключил договор долевого участия, чей застройщик уже признан банкротом.

дольщики

Далее жильцы должны организовать ЖСК, своими силами достроить объект, а уже после этого только несколько категорий граждан могут рассчитывать на получение государственной субсидии. В первую очередь это все льготники, имеющие право на улучшение жилищных условий, а также пенсионеры, одинокие родители, «ипотечники», обладатели «шахтерского» или «материнского» сертификатов.

 

 

Метки: в Пермском крае, Власть, Экономика

Опубликовано: 18.08.2017 в 09:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Авиадебошир оказался топ-менеджером

В Пермском марафоне примет участие робот

Северную дамбу снова закроют

Спасатель МЧС из Перми победил на Всемирных играх полицейских и пожарных

В Перми приступили к возведению нового бассейна

Пермяки взяли «золото» первенства России по пейнтболу

Пермяки отметят День государственного флага

Когда пять минут не лишние

Пермякам предлагают Выгодный кредит

Пермская набережная: работа кипит


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Авиадебошир оказался топ-менеджером

Кто сменит Татьяну Марголину на посту омбудсмена? →

Обратите внимание

в Перми

Кто сменит Татьяну Марголину на посту омбудсмена?

Депутаты Заксобрания утвердили кандидатуру преемника Татьяны Марголиной.
смотреть видео читать18.08.2017 в 10:15
Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Авиадебошир оказался топ-менеджером

Дебошир, из-за которого борт Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми, эту ночь провел в полиции.
смотреть видео читать18.08.2017 в 09:34
Метки: в Перми, в России, Происшествия

Председатель Крайизбиркома проверил подготовку к выборам на местах

Игорь Вагин ознакомился с ходом работы по организации приема заявлений избирателей о желании проголосовать по месту нахождения.
читать17.08.2017 в 18:09
Метки: в Перми, в Пермском крае

Жак Ив Кусто - он и есть море

В Перми откроется выставка, посвященная знаменитому французскому путешественнику, писателю и изобретателю акваланга Жаку Иву Кусто.
читать17.08.2017 в 17:35
Метки: в Перми, Культура, Общество

Проект поликлиники чиновникам не понравился

Проект поликлиники на ул. Ленина, 16 на ул. Ленина, 16 в краевом центре планируют переделать.
читать17.08.2017 в 17:22
Метки: в Перми, Общество

в России

Авиадебошир оказался топ-менеджером

Дебошир, из-за которого борт Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми, эту ночь провел в полиции.
смотреть видео читать18.08.2017 в 09:34
Метки: в Перми, в России, Происшествия

Это высший пилотаж!

В Чехии завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории Advanced.
читать16.08.2017 в 16:52
Метки: в Перми, в России, В мире, Спорт

На Летней Спартакиаде было жарко

На финальные соревнования в Армавир приехали спортсмены из 10 федеральных округов. Золото - у самбистки из Березников.
смотреть видео читать16.08.2017 в 15:34
Метки: в России, Спорт, в Пермском крае

Астрономия возвращается в школы России

Дополнительные средства на преподавание астрономии выделяться не будут.
читать14.08.2017 в 16:33
Метки: в Перми, в России, Образование

Запевайте, братцы! 5 экспериментов на «Три аккорда»

В шоу «Три аккорда» популярные артисты осваивают новый для себя стиль «шансон» под взглядами строгого жюри.
читать13.08.2017 в 13:36
Метки: в России, Кино, СМИ
Лента новостей RSS каналы

Кто сменит Татьяну Марголину на посту омбудсмена?Кто сменит Татьяну Марголину на посту омбудсмена?

«Обманутым дольщикам» помогут, но не всем«Обманутым дольщикам» помогут, но не всем

Авиадебошир оказался топ-менеджеромАвиадебошир оказался топ-менеджером

Жители Кувы отметили день рождения селаЖители Кувы отметили день рождения села

Председатель Крайизбиркома проверил подготовку к выборам на местахПредседатель Крайизбиркома проверил подготовку к выборам на местах

В рейс «под шафе»В рейс «под шафе»

Жак Ив Кусто - он и есть мореЖак Ив Кусто - он и есть море

Проект поликлиники чиновникам не понравилсяПроект поликлиники чиновникам не понравился

В Пермском марафоне примет участие роботВ Пермском марафоне примет участие робот

Северную дамбу снова закроютСеверную дамбу снова закроют

Спасатель МЧС из Перми победил на Всемирных играх полицейских и пожарныхСпасатель МЧС из Перми победил на Всемирных играх полицейских и пожарных

В Перми приступили к возведению нового бассейнаВ Перми приступили к возведению нового бассейна

Возбуждено дело в отношении Департамента дорог и транспортаВозбуждено дело в отношении Департамента дорог и транспорта

Пермяки взяли «золото» первенства России по пейнтболуПермяки взяли «золото» первенства России по пейнтболу

Пермяки отметят День государственного флагаПермяки отметят День государственного флага

Проверено на себе: Зеленая линияПроверено на себе: Зеленая линия

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Ординский районВОВРЕМЯ. Про Добро: Ординский район

В Кудымкарском районе состоялся фестиваль «Бур сур»В Кудымкарском районе состоялся фестиваль «Бур сур»

К учебному году готовыК учебному году готовы

Никто, кроме нас...Никто, кроме нас...

Древний мир в твоих рукахДревний мир в твоих руках

Когда пять минут не лишниеКогда пять минут не лишние

Вести. Кудымкар 16.08.2017Вести. Кудымкар 16.08.2017

Пермякам предлагают Выгодный кредитПермякам предлагают Выгодный кредит

Пермская набережная: работа кипитПермская набережная: работа кипит

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru