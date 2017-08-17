Пермяки взяли «золото» первенства России по пейнтболу

В Москве прошло первенство России по пейнтболу. В турнире приняли участие 15 команд из Перми, Москвы, Московской области, Пензы, Архангельска, Мурманска, Воронежской области. Пермская команда «Файтер Кидз» на Первенстве России завоевала «золото». Участник команды Иван Штыков был признан судьями лучшим игроком на турнире. Вторая пермская команда «Файтер-Прошар» взяла «серебро» в финале Кубка России, который также прошел в Москве.