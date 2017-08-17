22 августа пермяки отметят День государственного флага Российской федерации. Программа начнется в 17:30 на площадке у монумента Героям фронта и тыла, где выступит оркестр Пермского военного института. Пермяки услышат патриотические песни о родине, о Перми, попурри песен из советских кинофильмов и народные песни. На эспланаде в это же время пройдет праздничный танцевальный флешмоб «Флаг моего государства», принять участие в котором смогут все желающие. Каждый участник акции получит памятный символ праздника – бело-сине-красную ленточку.

Мероприятия праздника будут проходить с 17:30 до 18:30, – сообщили в пресс-службе администрации города.