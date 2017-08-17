Когда пять минут не лишние
Как сообщает пресс-служба Пермской городской Думы, комитетами по экономическому развитию и по городскому хозяйству поднималась тема платной парковки на центральных улицах Перми. Главное, что решили – поддержать или рекомендовать к принятию проект решения об увеличении времени бесплатной стоянки с 15 до 20 минут. Если Дума примет нововведение, оно вступит в силу с 18 сентября.
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