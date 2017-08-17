Пермякам предлагают Выгодный кредит

Новая страница потребительского кредитования. Продавцы бытовой техники и электроники предлагают собственные услуги по поиску удобного, а главное доступного кредита для клиента.

Статистика национального бюро кредитных историй говорит, что за последние полгода число выданных займов увеличилось на 30 %. Самым востребованным приобретением в кредит оказалась телевизоры и электроника – смартфоны и ноутбуки, на третьем месте – бытовая техника. Такую активность потребителей специалисты связывают с выгодными условиями, которые предлагают магазины. Ретейлеры переходят к схемам рассрочки, когда клиент ничего не переплачивает.

Благодаря программе «М. Кредит» в федеральной сети «М.Видео» одобрение здесь получают на 30 % чаще, чем в других магазинах, да и время существенно экономится. Заполнять анкету для каждого банка отдельно не нужно, а значит, риски что вам «откажут», сведены к минимуму. Кредитные специалисты работают сразу с 11 банками. Заявка клиента мгновенно уходит на рассмотрение во все банки, что экономит время и улучшает условия кредитования. Одобрение приходит сразу из нескольких банков – эксперты уверяют, что кредит получают 8 из 10 обратившихся. А дальше покупатель сам выбирает, с кем ему иметь дело.

Оформить кредит просто. С собой нужно иметь паспорт. Если сумма покупки больше 100 тысяч рублей – еще один любой документ, удостоверяющий личность.