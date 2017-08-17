Пермская набережная: работа кипит

Осенью на пермской набережной откроется очередной реконструированный участок до коммунального моста. Уже известно, что на нем будет фан-зона для футбольных болельщиков.

Плитка к плитке и так на всем протяжении четырехсот метров. На эту пешеходную дорогу придется основная нагрузка. Уже сейчас выходные на набережной собирают 10-15 тысяч человек. После того как будет закончена эта часть – от Кафедрального собора до коммунального моста – гостей станет больше. Сегодня сюда с проверкой приехал и глава Перми Дмитрий Самойлов.

Рядом с коммунальным мостом уже разобран старый лестничный настил. Ремонт подземного пешеходного перехода – один из самых сложных этапов в реконструкции Пермской набережной. Кроме качественного дорожного покрытия, здесь появится уникальная система зонирования с детской игровой площадкой и фан-зоной, посвященной будущему Чемпионату мира по футболу 2018 года. И даже после проведения соревнований вот это место не утратит своего функционального значения.

Работы завершатся уже осенью. На новом участке появятся лестничные марши, дорожная одежда, ограждения, ливневая канализация. В этом году, как и в прошлом, ремонт набережной находится под тщательным контролем главы города.

Новую набережную ждут и жители города Перми и гости. Уже отремонтированная часть сегодня стала любимым местом отдыха.