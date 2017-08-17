Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Мать ребенка, в голове которого забыли салфетку, намерена отсудить 6 миллионов

Пермская набережная: работа кипит →

Председатель гордумы ответил на вопросы пермяков

смотреть видео

Уткин

Вопрос на совершенно любую тему можно было задать накануне по телефону председателю Пермской Думы Юрию Уткину. Его черед настал проводить прямую линию в городском колл-центре. 13 звонков за час работы - большинство из них касались городского благоустройства. Некоторые пермяки звонили, чтобы поблагодарить, но большинство предлагали свои объекты, а порой и проекты. Сразу после прямой линии Юрий Уткин с блокнотом, полным заметок, отправился в думу, где заседали депутатские комитеты.

 

 

Метки: в Перми, Власть

Опубликовано: 17.08.2017 в 10:42 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Мать ребенка, в голове которого забыли салфетку, намерена отсудить 6 миллионов

Модернизация: «Чайковский текстиль» открыл новый цех

Сироты идут в суд: кто ответит за «картонные» дома

Как уличные художники делают из мухи слона

Пермских подростков учили секретам скетчинга

Спортсменки из Добрянки выступили на Чемпионате мира

На Летней Спартакиаде было жарко

Пермяки за год оплатили парковку более 2 млн раз

Специальный репортаж: Медовый Спас в Уинском

Вести-Спорт. Пермь


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Мать ребенка, в голове которого забыли салфетку, намерена отсудить 6 миллионов

Пермская набережная: работа кипит →

Обратите внимание

в Перми

Пермская набережная: работа кипит

Осенью на пермской набережной откроется очередной реконструированный участок до коммунального моста.
смотреть видео читать17.08.2017 в 11:00
Метки: в Перми, Общество

Председатель гордумы ответил на вопросы пермяков

Вопрос на совершенно любую тему можно было задать накануне по телефону председателю Пермской Думы Юрию Уткину.
смотреть видео читать17.08.2017 в 10:42
Метки: в Перми, Власть

Мать ребенка, в голове которого забыли салфетку, намерена отсудить 6 миллионов

Восстановить картину поможет видеозапись – московские врачи вели съёмку, когда извлекали инородное тело из головы ребёнка.
смотреть видео читать17.08.2017 в 10:22
Метки: в Пермском крае, в Перми, Здоровье, Происшествия

Пульс города. Выпуск 16.08.2017

Чем живет наш город, как проводят время пермяки? Чем мы гордимся, а что хотим изменить?
смотреть видео читать17.08.2017 в 10:00
Метки: в Перми, Общество

Сироты идут в суд: кто ответит за «картонные» дома

Изначально ответчиком по этому делу выступили представители правительства и минстроя Пермского края. Но суд произвел замену ответчика.
смотреть видео читать17.08.2017 в 09:24
Метки: в Перми, Общество, Власть

в России

Это высший пилотаж!

В Чехии завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории Advanced.
читать16.08.2017 в 16:52
Метки: в Перми, в России, В мире, Спорт

На Летней Спартакиаде было жарко

На финальные соревнования в Армавир приехали спортсмены из 10 федеральных округов. Золото - у самбистки из Березников.
смотреть видео читать16.08.2017 в 15:34
Метки: в России, Спорт, в Пермском крае

Астрономия возвращается в школы России

Дополнительные средства на преподавание астрономии выделяться не будут.
читать14.08.2017 в 16:33
Метки: в Перми, в России, Образование

Запевайте, братцы! 5 экспериментов на «Три аккорда»

В шоу «Три аккорда» популярные артисты осваивают новый для себя стиль «шансон» под взглядами строгого жюри.
читать13.08.2017 в 13:36
Метки: в России, Кино, СМИ

Главная женщина Андрея Соколова

Звезда фильма «Маленькая Вера» родился 13 августа, но «несчастливое» число рождения совсем не помешало ему добиться успеха.
читать13.08.2017 в 10:12
Метки: Кино, В мире, в России
Лента новостей RSS каналы

Пермская набережная: работа кипитПермская набережная: работа кипит

Председатель гордумы ответил на вопросы пермяковПредседатель гордумы ответил на вопросы пермяков

Мать ребенка, в голове которого забыли салфетку, намерена отсудить 6 миллионовМать ребенка, в голове которого забыли салфетку, намерена отсудить 6 миллионов

Пульс города. Выпуск 16.08.2017Пульс города. Выпуск 16.08.2017

Модернизация: «Чайковский текстиль» открыл новый цехМодернизация: «Чайковский текстиль» открыл новый цех

Сироты идут в суд: кто ответит за «картонные» домаСироты идут в суд: кто ответит за «картонные» дома

Юбилей у ЮбилейногоЮбилей у Юбилейного

Как уличные художники делают из мухи слонаКак уличные художники делают из мухи слона

Пермских подростков учили секретам скетчингаПермских подростков учили секретам скетчинга

Это высший пилотаж!Это высший пилотаж!

Православный детсад закрыли за нарушение санитарных нормПравославный детсад закрыли за нарушение санитарных норм

От Пушкина до Пастернака: пешеходная экскурсия в ПермиОт Пушкина до Пастернака: пешеходная экскурсия в Перми

Спортсменки из Добрянки выступили на Чемпионате мираСпортсменки из Добрянки выступили на Чемпионате мира

На Летней Спартакиаде было жаркоНа Летней Спартакиаде было жарко

Пермяки за год оплатили парковку более 2 млн разПермяки за год оплатили парковку более 2 млн раз

Специальный репортаж: Медовый Спас в УинскомСпециальный репортаж: Медовый Спас в Уинском

Вести-Спорт. ПермьВести-Спорт. Пермь

Смертельное ДТП на дороге Оса-ЧернушкаСмертельное ДТП на дороге Оса-Чернушка

Попали на миллионные штрафыПопали на миллионные штрафы

ДТП в Перми: виновник выскочил на «красный»ДТП в Перми: виновник выскочил на «красный»

Всё натуральное: В Березниках открылась ярмарка «Дары осени»Всё натуральное: В Березниках открылась ярмарка «Дары осени»

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: буйские удмуртыВОВРЕМЯ. ПРО Народ: буйские удмурты

Чистые Игры - соревнования по сбору мусораЧистые Игры - соревнования по сбору мусора

Пчеловоды собирают медовый урожайПчеловоды собирают медовый урожай

В Уинском районе отремонтируют дорогиВ Уинском районе отремонтируют дороги

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru