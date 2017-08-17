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Председатель гордумы ответил на вопросы пермяков
Вопрос на совершенно любую тему можно было задать накануне по телефону председателю Пермской Думы Юрию Уткину. Его черед настал проводить прямую линию в городском колл-центре. 13 звонков за час работы - большинство из них касались городского благоустройства. Некоторые пермяки звонили, чтобы поблагодарить, но большинство предлагали свои объекты, а порой и проекты. Сразу после прямой линии Юрий Уткин с блокнотом, полным заметок, отправился в думу, где заседали депутатские комитеты.
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