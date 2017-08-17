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Мать ребенка, в голове которого забыли салфетку, намерена отсудить 6 миллионов
Ирина Макеева, найдя окно между процедурами, которые проводят для ее сына в Пермском онкодиспансере, встретилась со съемочной группой и рассказала детали шокирующей истории, которая по-прежнему держится наверху информационных лент региона.
Сейчас Коле Макееву 2 года и три месяца, из которых более года он провёл в больницах. В апреле 2016 у мальчика из села Юрла (это 250 километров от Перми) диагностировали злокачественную опухоль мозжечка. После чего в краевой клинической больнице ребёнку провели трепанацию черепа. Через некоторое время после операции состояние резко ухудшилось – Макеевых направили в московскую больницу. После проведения повторной трепанации столичные врачи извлекли из головы мальчика ватный тампон.
Сейчас малыш проходит курс химиотерапии в онкологическом корпусе всё той же краевой детской клинической больницы. Каждый день, гуляя с сыном, мама смотрит на хирургический корпус – здесь и проходила та самая, первая, операция.
Находясь в больнице с ребёнком, Ирина старается сохранять спокойствие. А вот бабушка Коли – в Юрле – готовится судиться с пермскими врачами. Параллельно следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Региональный Минздрав на время проведения расследования от комментариев отказался. Коллеги врача, который оперировал Колю в Перми, о ситуации – только абстрактно: возможно, у ребёнка началось кровотечение, операцию пришлось закончить раньше, а турунду, так медики называют специальные ватные тампоны, оставили, поскольку обычно они рассасываются.
Ирина надеется, что восстановить картину поможет видеозапись – по её словам, московские врачи вели съёмку, когда извлекали инородное тело из головы ребёнка. После завершения расследования девушка намерена подать иск в суд - рассчитывают отсудить 6 миллионов.
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