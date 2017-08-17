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Модернизация: «Чайковский текстиль» открыл новый цех

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Чайковский текстиль

В Чайковском запустили в работу новый цех местной текстильной фабрики. А открывали производство при участии заместителя федерального министра промышленности и торговли. Виктор Евтухов прибыл в Пермский край, чтобы обсудить успехи и дальнейшие планы импортозамещения.

Одно нажатие кнопки – и символичный первый метр ткани выходит из станка в новом цехе «Чайковского текстиля». Главное отличие – это производительность, если раньше с одной установки выходило 40 метров за смену, теперь до 150. Модернизация производства на комбинате началась пять лет назад, с тех пор в новое оборудование вложили уже более миллиарда рублей. Приняли на работу 200 новых сотрудников.

С началом модернизации упор сделали на производство ткани для спецодежды и униформы. Чтобы одежда была действительно специальной, в Чайковском освоили производство новых тканей, которые и в воде не намокают, так называемые мембраны, и в огне не горят, по ГОСТу костюм должен выдерживать 30 секунд открытого горения.

За несколько лет удалось модернизировать предприятие и начать выпускать продукцию для импортозамещения. Все это стало возможно во многом благодаря поддержке федеральных и региональных программ. Здесь нет прямых государственных инвестиций, речь идет о создании благоприятных экономических условий.

Окончание программы модернизации на «Чайковском текстиле» намечено на 2021 год. К этому времени сумма инвестиций должна приблизиться к 2,5 миллиардов рублей. На очереди завоевание рынка школьной формы.

Сергей Овчинников

Метки: в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 17.08.2017 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

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