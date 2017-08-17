Сироты идут в суд: кто ответит за «картонные» дома

Дети-сироты, получившие заветные квартиры в домах с трескающимися стенами и дырявой крышей в микрорайоне Запруд, отправились в суд на первое заседание. Адвокат уверяет, что таких дел в Прикамье еще не было и намерен создать прецедент.

Мария и Татьяна – дети-сироты, которым государство предоставило жильё, как полагается, только стать счастливыми новосёлами у девушек не получилось. Сейчас они через суд требуют предоставить им жилплощадь взамен той, что уже есть, и причин тому множество.

Как рассказала Мария Чуклина, она обращалась в разные инстанции с просьбами о помощи, однако пока всё находится в режиме переписки. Поэтому она, её соседка Татьяна и ещё один человек решили обращаться с гражданским иском в суд.

Дом, о котором идёт речь,- один из пяти, куда в своё время заселили детей сирот, и часть из них оказалась недовольна предоставленными условиями.

Микрорайон Запруд: с одной стороны поле, с другой – частный сектор. До остановки общественного транспорта – полтора километра, до продуктового магазина несколько меньше. А сами строения, по словам жителей, представляют из себя сплошной набор дефектов: трещины, практически никакая звукоизоляция, протекающая крыша, подвал, который регулярно топит, недобор по площади. При этом счета приходят регулярно, и суммы в них указаны немалые. Соседки удивляются, почему только три человека из полутора сотен решили пойти в суд.

Изначально ответчиком по этому делу выступили представители правительства и минстроя Пермского края. Как на карте города могло появиться такое жильё, они даже, если знают, предпочли не рассказывать - без комментариев.

Хотя после решения судьи, после их же ходатайства, могли бы вздохнуть посвободнее. Учитывая изменившееся законодательство, было принято решение о смене ответчика и назначении нового заседания. Суд счел необходимым произвести замену ответчика Правительства Пермского края на администрацию города Перми.

Некачественно построенные дома привлекли внимание и правоохранительных органов – следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Пока что по факту, без персоналий, но следствие продолжается.