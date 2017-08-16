Как уличные художники делают из мухи слона

15 пермских уличных художников собрались накануне на площади перед Театром-Театром. И каждый из них создавал на глазах у пермяков свою картину.

Фестиваль «30 граней тебя» началась в Москве. Там 30 художников создали 30 работ. После московская экспозиция разделилась ровно на две части. Половина приехала в Пермь, а другие 15 картин – в Красноярск.

Чтобы опять получилось «30 граней творчества», на помощь подоспели 15 пермских уличных художников. Причём небольшой дождик в середине процесса нисколько не затормозил процесс - аэрозольная краска она не очень восприимчива к дождю.

В этом году тема фестиваля «30 граней тебя» показывает всё то, что мешает человеку реализоваться в этом мире. Каждый уличный художник, как смог, так и показал эти помехи. Елена Рэмбо – мастер перформансов, нарисовала Запятую, объяснив это тем, что запятая – это пауза, а главный враг на пути к мечте - это твои собственные мысли и сомнения.

Знаменитый пермский уличный художник Александр Жунёв проблемы реализации своих собственных идей увидел в том, что мы часто делаем из мухи слона. Александр изобразил "самокритичную" муху такой большой, чтобы издалека было видно.

Через несколько недель выставка уличных художников опять разделится на две части: 15 пермских работ останется в родном городе, а москвичи уедут в Тюмень, где их дополнят уже местные стрит-арт художники.