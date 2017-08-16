Пермских подростков учили секретам скетчинга
В музее «PERMM» продолжается проект «Подростки за партой». Ребята вместе с профессиональными художниками изучали природу в городе и пытались изобразить её в технике скетч.
В Музее современного искусства начались занятия в рамках проекта «За партой». Сегодня первое занятие для подростков – по скетчингу - это техника быстрого наброска, быстрая визуализация образов.
Материалы для набросков ребята собрали на улице - листья, веточки, цветы.
Самое главное в скетче – скорость, главное выразить свои первые впечатления от гербариев. Девочки будут продолжать занятия, и дальше на белых страницах в их скетчбуках будут появляться люди и здания.
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