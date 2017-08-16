Спортсменки из Добрянки выступили на Чемпионате мира

Мажоретки Пермского края хорошо показали себя на Чемпионате мира в Хорватии. Россию на соревнованиях в Порече представляли две спортсменки из Добрянки. Катерина Сюгияйнен завоевала 22 место из 31, Ксения Мачехина 38 из 42. В дуэте девушки стали 34 из 45. На сегодняшний день это лучший результат федерации по батон твирлингу и мажореткам.