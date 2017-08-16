Спортсменки из Добрянки выступили на Чемпионате мира
Мажоретки Пермского края хорошо показали себя на Чемпионате мира в Хорватии. Россию на соревнованиях в Порече представляли две спортсменки из Добрянки. Катерина Сюгияйнен завоевала 22 место из 31, Ксения Мачехина 38 из 42. В дуэте девушки стали 34 из 45. На сегодняшний день это лучший результат федерации по батон твирлингу и мажореткам.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На Летней Спартакиаде было жарко
Пермяки за год оплатили парковку более 2 млн раз
Специальный репортаж: Медовый Спас в Уинском
Вести-Спорт. Пермь
Смертельное ДТП на дороге Оса-Чернушка
Попали на миллионные штрафы
ДТП в Перми: виновник выскочил на «красный»
Пчеловоды собирают медовый урожай
В Уинском районе отремонтируют дороги
История Перми в лицах
Добавить комментарий: