На Летней Спартакиаде было жарко

Самбистка из Березников стала чемпионкой Спартакиады учащихся России. VIII летняя спартакиада на несколько месяцев объединила юниоров 44 видов спорта. На финальные соревнования в Армавир приехали молодые самбисты из 10 федеральных округов, это почти 180 юношей и девушек 2001-2002 годов рождения – победители отборочных этапов в своих регионах. В составе Приволжского федерального округа выступала воспитанница березниковской СДЮСШОР по самбо и дзюдо Полина Кузнецова. Воспитанница Эдуарда и Ольги Клиновых. В весовой категории до 70 килограммов 16-летний кандидат в мастера спорта провела 5 встреч и завоевала золотую медаль. Летняя Спартакиада приравнивается к Первенству России. Соответственно весомы её награды. Ход соревнований и победу своей подопечной по телефону прокомментировала Ольга Клинова.

Как рассказала Ольга Клинова, тренер СДЮСШОР по самбо и дзюдо г. Березники, все встречи проходили с явным преимуществом, Полина не давала шансов ни одной из девочек бросить себя. "Было очень жарко, а мы боремся в форме – самбовка на теле, борцовки, шорты. Кондиционеров нет. После каждой схватки выходишь на улицу, обливались водой, и шли дальше в бой" - рассказала тренер.