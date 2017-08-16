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← Специальный репортаж: Медовый Спас в Уинском

Пермяки за год оплатили парковку более 2 млн раз

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Более 2 миллионов транзакций и 53 тысячи зарегистрированных пользователей – в Перми подвели итоги работы платных парковок за год. Самым популярным способом оплаты стоянки в центре Перми по-прежнему остаются сообщения с мобильного телефона – 85 % водителей отдают предпочтение смскам. 10 % приходятся на мобильное приложение и портал, и еще 10 % обслуживают паркоматы. Их в городе установлено 45, и если год назад терминалы часто давали сбой, то сейчас работа системы отлажена. Работает единый номер поддержки водителей 88003007777.

Между тем, не многие знают, что мобильное приложение и портал «Платные парковки» дают возможность оплатить стоянку «в рассрочку». К примеру, если водитель забыл внести платеж, он может это сделать до конца дня – без процентов и штрафов. Есть и такие автомобилисты, которые впервые за год воспользовались платными парковками.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 16.08.2017 в 15:12 в рубрике - Вести Пермь

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