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Специальный репортаж: Медовый Спас в Уинском

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Конкурс пчеловодов, выставка ульев и дегустация меда. В селе Уинское состоялся большой православный праздник Медовый спас.

В 12-й раз в Уинском собрались производители меда не только из Пермского края, но и соседних регионов. Чтобы доказать – мед это не только вкусно, но и полезно. Свою продукцию на ярмарке представили десятки фермеров со всего Прикамья.

Попробовать накачать свежий мед из сот – прямо на сцене предложили временно исполняющему обязанности губернатора Пермского края Максиму Решетникову.

Решетников ест мед

Главным событием Медового спаса стало освещение первого меда нового урожая. Чтобы быть здоровым и удачливым целый год, согласно народной примете нужно обязательно съесть ложку освященного меда, загадав сокровенное желание. Поэтому попробовать мед предложили всем гостям праздника.

Ярмарка меда стала самой популярной площадкой Медового спаса. Мед в сотах, липовый, цветочный, перга, пчелиное молочко и прополис – все это можно купить по весьма демократичным ценам.

Прикамье всегда было краем пчеловодным. На сегодняшний день в регионе насчитывается порядка 170 тысяч пчелосемей. А уж сколько меда они дают – и вовсе трудно подсчитать. Профессиональные пчеловоды и начинающие фермеры ежегодно на развитие своего бизнеса получают гранты министерства сельского хозяйства региона, что существенно увеличивает количество местной продукции на прилавках магазинов. А Медовый спас в Уинском уже давно стал одной из самых привлекательных фестивальных площадок. Ежегодно сюда приезжают до 15 тысяч гостей.

мед

Позитивный заряд энергетики в Уинском в этот день можно было почувствовать до самого позднего вечера. Мед пробовали, мед восхваляли, меду посвящали песни.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 16.08.2017 в 14:50 в рубрике - Вести Пермь

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