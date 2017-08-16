Вести-Спорт. Пермь
Смотрите последние спортивные новости региона в программе Вести-Спорт на канале Россия-24.
В этом выпуске:
-Самбистка из Березников стала чемпионкой Спартакиады учащихся России.
-Под Екатеринбургом прошли всероссийские соревнования по конному троеборью. Как показали себя пермяки?
- Мажоретки Пермского края выступили на Чемпионате мира в Хорватии.
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