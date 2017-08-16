Смертельное ДТП на дороге Оса-Чернушка

В результате ДТП на дороге Оса-Чернушка погиб человек. По предварительной информации, водитель внедорожника УАЗ при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ, едущему навстречу. В результате аварии смертельные травмы получил водитель ВАЗа. Сейчас по факту проводится проверка.