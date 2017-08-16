Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Попали на миллионные штрафы

Смертельное ДТП на дороге Оса-Чернушка

смотреть видео

ДТП

В результате ДТП на дороге Оса-Чернушка погиб человек. По предварительной информации, водитель внедорожника УАЗ при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ, едущему навстречу. В результате аварии смертельные травмы получил водитель ВАЗа. Сейчас по факту проводится проверка.

Метки: в Пермском крае, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 16.08.2017 в 14:07 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Попали на миллионные штрафы

ДТП в Перми: виновник выскочил на «красный»

Пчеловоды собирают медовый урожай

В Уинском районе отремонтируют дороги

История Перми в лицах

В Чусовом открылся новый завод

Детские шалости: как малолетки кладбище разгромили

Медики забыли в голове ребенка ватный тампон

Дошагали до Шагала

Мчатся кони - даже ветер не догонит


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Попали на миллионные штрафы

Обратите внимание

в Перми

Попали на миллионные штрафы

Сотрудники полиции провели рейд по магазинам «Продукты», где алкоголь продают после 23:00.
смотреть видео читать16.08.2017 в 13:03
Метки: в Перми, Общество

ДТП в Перми: виновник выскочил на «красный»

На перекрестке Шоссе Космонавтов и улицы Леонова в Перми столкнулись иномарка и отечественная легковушка.
смотреть видео читать16.08.2017 в 12:42
Метки: в Перми, Общество

Всё натуральное: В Березниках открылась ярмарка «Дары осени»

В течение месяца березниковцы смогут приобрести фрукты и овощи прямо с грядки.
читать16.08.2017 в 12:20
Метки: в Перми, Общество

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: буйские удмурты

Утреннее шоу пермского ТВ о народах Прикамья.
смотреть видео читать16.08.2017 в 12:04
Метки: в Перми, Культура, Общество

Чистые Игры - соревнования по сбору мусора

Пробный игровой субботник с элементами экскурсии-квеста прошел на реке Данилиха.
читать16.08.2017 в 11:37
Метки: в Перми, Общество

в России

Астрономия возвращается в школы России

Дополнительные средства на преподавание астрономии выделяться не будут.
читать14.08.2017 в 16:33
Метки: в Перми, в России, Образование

Запевайте, братцы! 5 экспериментов на «Три аккорда»

В шоу «Три аккорда» популярные артисты осваивают новый для себя стиль «шансон» под взглядами строгого жюри.
читать13.08.2017 в 13:36
Метки: в России, Кино, СМИ

Главная женщина Андрея Соколова

Звезда фильма «Маленькая Вера» родился 13 августа, но «несчастливое» число рождения совсем не помешало ему добиться успеха.
читать13.08.2017 в 10:12
Метки: Кино, В мире, в России

Яблочки, упавшие далеко

Многие в выборе профессии пошли по стопам родителей. Есть среди звездных отпрысков те, кто добился или намерен добиться успеха совсем в другой сфере.
читать12.08.2017 в 16:37
Метки: в России, СМИ, Общество

С Днем варенья!

В честь малинового варенья даже учредили праздник. Но открыть банку любимого десерта никто не мешает и в другие дни.
читать12.08.2017 в 13:28
Метки: в России, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

Смертельное ДТП на дороге Оса-ЧернушкаСмертельное ДТП на дороге Оса-Чернушка

Попали на миллионные штрафыПопали на миллионные штрафы

ДТП в Перми: виновник выскочил на «красный»ДТП в Перми: виновник выскочил на «красный»

Всё натуральное: В Березниках открылась ярмарка «Дары осени»Всё натуральное: В Березниках открылась ярмарка «Дары осени»

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: буйские удмуртыВОВРЕМЯ. ПРО Народ: буйские удмурты

Чистые Игры - соревнования по сбору мусораЧистые Игры - соревнования по сбору мусора

Пчеловоды собирают медовый урожайПчеловоды собирают медовый урожай

В Уинском районе отремонтируют дорогиВ Уинском районе отремонтируют дороги

История Перми в лицахИстория Перми в лицах

В Чусовом открылся новый заводВ Чусовом открылся новый завод

Детские шалости: как малолетки кладбище разгромилиДетские шалости: как малолетки кладбище разгромили

Медики забыли в голове ребенка ватный тампонМедики забыли в голове ребенка ватный тампон

Лев Футлик: учитель, новатор, профессионалЛев Футлик: учитель, новатор, профессионал

Вести. Кудымкар 15 августа 2017 г.Вести. Кудымкар 15 августа 2017 г.

Дошагали до ШагалаДошагали до Шагала

В Юсьвинском районе устраняют последствия паводкаВ Юсьвинском районе устраняют последствия паводка

В округе высадится медицинский десантВ округе высадится медицинский десант

Мчатся кони - даже ветер не догонитМчатся кони - даже ветер не догонит

Абстракции и фантазии Романа БорисоваАбстракции и фантазии Романа Борисова

«Dance Walking»: пермяки организовали танцевальный флешмоб«Dance Walking»: пермяки организовали танцевальный флешмоб

Подарок к 425-летию села - новая мечетьПодарок к 425-летию села - новая мечеть

Перед Чусовым открыли экономические перспективыПеред Чусовым открыли экономические перспективы

Ученые приоткрыли тайны Вишерского заповедникаУченые приоткрыли тайны Вишерского заповедника

В Закамске откроется букинистический магазинВ Закамске откроется букинистический магазин

В Перми расчистят Мотовилихинский прудВ Перми расчистят Мотовилихинский пруд

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru