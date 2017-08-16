Попали на миллионные штрафы
Сотрудники полиции провели рейд по магазинам «Продукты» в Перми. Поступила информация, что в пяти из них продают алкоголь после 23:00, что, как известно, запрещено законом. Более того в некоторых случаях торгуют без необходимой лицензии и, возможно, контрафактом. В результате во время инспекции все факты подтвердились.
По итогам всех выявленных нарушений составлены протоколы об административных правонарушениях, алкоголь конфискован. Теперь владельцу магазинов и продавцам грозят солидные штрафы общей суммой около 4 миллионов рублей.
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