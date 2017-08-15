Мчатся кони - даже ветер не догонит

Под Екатеринбургом прошли всероссийские соревнования по конному троеборью. Статус подтвердили три десятка участников из Свердловской, Новосибирской, Челябинской областей и Пермского края. Суть троеборья в том, что всадники соревнуются сразу в трех дисциплинах. Манежной езде, в кроссе - где оценивается способность всадника и лошади проходить любые ландшафты, и конкуре или преодолении препятствий. Сложность этих соревнований судьи оценили на две звезды из пяти возможных.

Пермский край под номером 8 представляла Олеся Косарева, мастер спорта, член юниорской сборной России. По итогам двух дней соревнований она сохраняла лидерство, таблица результатов не изменилась и на третий день - когда всадники соревновались в конкуре. В итоге - 1 место в общем зачете.