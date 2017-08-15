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Мчатся кони - даже ветер не догонит

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конь

Под Екатеринбургом прошли всероссийские соревнования по конному троеборью. Статус подтвердили три десятка участников из Свердловской, Новосибирской, Челябинской областей и Пермского края. Суть троеборья в том, что всадники соревнуются сразу в трех дисциплинах. Манежной езде, в кроссе - где оценивается способность всадника и лошади проходить любые ландшафты, и конкуре или преодолении препятствий. Сложность этих соревнований судьи оценили на две звезды из пяти возможных.

кони

 Пермский край под номером 8  представляла Олеся Косарева, мастер спорта, член юниорской сборной России. По итогам двух дней соревнований она сохраняла лидерство, таблица результатов не изменилась и на третий день - когда всадники соревновались в конкуре. В итоге - 1 место в общем зачете.

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 15.08.2017 в 16:31 в рубрике - Вести Пермь

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