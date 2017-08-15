Абстракции и фантазии Романа Борисова
В Перми в новом арт-пространстве открылась первая персональная выставка молодого пермского художника и стилиста Романа Борисова. Роман – не профессиональный художник, но живописью занимается почти 20 лет. Рисование сопровождает его всю жизнь, какую бы профессию он ни выбрал. Несмотря на многолетний творческий опыт, Роман все еще находится в поиске своего художественного стиля. В его коллекции можно увидеть работы на различные тематики: абстракция, фантазийные сюжеты и даже аппликации.
Роман Борисов, художник: "Для меня это, конечно, очень долгожданное событие, к которому меня сподвигли друзья, они меня на этой все вдохновляли и поддержали меня".
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