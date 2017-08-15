«Dance Walking»: пермяки организовали танцевальный флешмоб

Пермяки отправились на танцевальную прогулку по улицам города. «Dance Walking» – это простое и вдохновляющее танцевальное действие, в котором может участвовать каждый. Это возможность провести время легко и с удовольствием под открытым небом. В Перми такие прогулки проходят с 2016 года практически каждый месяц.

Не нарушать привычный жизненный ритм мегаполиса и быть на одной волне друг с другом - вот смысл танцевального флешмоба «Dance Walking». А со стороны получается довольно-таки странное зрелище - толпа «лунатиков» передвигается в только им созвучном ритме, плавно перетекая с одной улицы города на другую.

В наушниках - от классической до регги, хип-хопа, электронной музыки - каждый раз плейлист разнообразен.

Идею «Dance Walking» один московский хореограф, основатель центра интегрального танца Александр Гришон позаимствовал у одного американского журналиста, вдохновившись ей, он организовал первую прогулку в Москве в 2014 году, постепенно такие танцевальные прогулки стали устраивать в Калининграде, Витебске, Бишкеке, Уфе, Кирове, Казани, Берлине и других городах. Пермь присоединилась в прошлом году.

Если вы случайно проходите мимо танцующих людей, не стесняйтесь, присоединяйтесь, включайте музыку и танцуйте.

«Dance Walking» – это отличная возможность получить новый опыт, стать более смелым, раскованным и почувствовать свободу. Следующая танцевальная прогулка на Пермской набережной пройдет в сентябре.