Подарок к 425-летию села - новая мечеть
В селе Башкултаево Пермского района открыли мечеть. В центре села здание мусульманского храма стояло ещё в 16 веке, затем в в советские годы его снесли и разместили здесь сельский клуб. В 90-е здание клуба сгорело - тогда и решили вновь строить мечеть. Сначала своими силами и средствами, затем подключились спонсоры. Новое здание стало подарком к 425-летию села Башкултаево. Поздравить его жителей с двойным праздником приехал Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, который отметил, что Пермский край - один из самых многонациональных, а мусульман на прикамской земле проживает более 250 тысяч.
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