Спорт в сердце каждого
В Перми на стадионе «Динамо» состоялся чемпионат края по легкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный Дню физкультурника.
Девиз этого этапа Паралимпийского фестиваля – «Спорт в сердце каждого». В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из разных городов Прикамья в возрасте 18 до 60 лет. Они могли заявиться в одном или двух видах спорта. Участники пробежали на скорость дистанции в 100, 400 и 800 метров, прыгали в длину и толкали ядра. Инвалиды-колясочники соревновались в скорости на дистанции 100 метров.
В чемпионате приняли участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха. Поддержала их символ паралимпийского спорта, уроженка Прикамья, биатлонистка, четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр Любовь Паниных. Потеряв зрение ещё ребенком в 1,5 года, она начала свою спортивную карьеру в 50 лет, участвовала в крупных международных соревнованиях, в том числе в четырёх мирового уровня. Завоевала четыре «золота» и «серебро».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Депутаты Гордумы оценят готовность школ
ДТП в центре Перми
Рэп и зарядка со стражем порядка
Лучшая многодетная семья живет в Кудымкаре
10 дней без газа
Ремонт школы в Куеде обошелся в 10 миллионов
В Красновишерске испекли гигантский черничный пирог
Газ без договора - вне закона
Пермские меломаны спешат купить музыкальные абонементы
Смирный и его друзья
Добавить комментарий: