В Перми на стадионе «Динамо» состоялся чемпионат края по легкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный Дню физкультурника.

Девиз этого этапа Паралимпийского фестиваля – «Спорт в сердце каждого». В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из разных городов Прикамья в возрасте 18 до 60 лет. Они могли заявиться в одном или двух видах спорта. Участники пробежали на скорость дистанции в 100, 400 и 800 метров, прыгали в длину и толкали ядра. Инвалиды-колясочники соревновались в скорости на дистанции 100 метров.

В чемпионате приняли участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха. Поддержала их символ паралимпийского спорта, уроженка Прикамья, биатлонистка, четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр Любовь Паниных. Потеряв зрение ещё ребенком в 1,5 года, она начала свою спортивную карьеру в 50 лет, участвовала в крупных международных соревнованиях, в том числе в четырёх мирового уровня. Завоевала четыре «золота» и «серебро».