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Спорт в сердце каждого

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фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями

В Перми на стадионе «Динамо» состоялся чемпионат края по легкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный Дню физкультурника.

Девиз этого этапа Паралимпийского фестиваля – «Спорт в сердце каждого». В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из разных городов Прикамья в возрасте 18 до 60 лет. Они могли заявиться в одном или двух видах спорта. Участники пробежали на скорость дистанции в 100, 400 и 800 метров, прыгали в длину и толкали ядра. Инвалиды-колясочники соревновались в скорости на дистанции 100 метров.

спорт

В чемпионате приняли участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха. Поддержала их символ паралимпийского спорта, уроженка Прикамья, биатлонистка, четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр Любовь Паниных. Потеряв зрение ещё ребенком в 1,5 года, она начала свою спортивную карьеру в 50 лет, участвовала в крупных международных соревнованиях, в том числе в четырёх мирового уровня. Завоевала четыре «золота» и «серебро».

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество, Здоровье

Опубликовано: 15.08.2017 в 12:20 в рубрике - Вести Пермь

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