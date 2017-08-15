В Красновишерске испекли гигантский черничный пирог

Черничный пирог весом более чем 75 килограммов испекли кулинары из Красновишерска. Угощение гигантских размеров здесь готовят каждый год в честь местного праздника, который так и называется – День черничного пирога. Черника – символ этого северного района.

Пока на сцене открывали праздник, главный символ Красновишерского района – огромный пирог – доделывали повара. Только свежая ягода, которую собирали сутки в окрестных лесах, и огромные коржи. Наталья Бычина, автор кулинарного шедевра, выпекала его почти сутки. Чтобы испечь 13-метровое угощение, потребовалось 50 килограммов черники, 80 килограммов муки, 40 килограммов сахара, 100 яиц.

Достижение 2012 года в этот раз «побить» не удалось – тогда кулинары испекли свой шедевр длиной больше 70 метров, и черничный пирог официально зарегистрировали в книге рекордов России.

В этот раз символ ежегодного праздника был скромнее, но весил больше 75 килограммов. После того, как конкурсная комиссия оценила все вкусовые качества кулинарного изделия, его попробовали жители Красновишерска и гости. Все годы праздник проходит при поддержке предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Авторские пироги поменьше тестировала специальная «кулинарная» комиссия. Здесь оценивали мастерство поваров, нестандартный подход и украшения. И, конечно, в каждом должен присутствовать главный ингредиент – черника.