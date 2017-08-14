Аграрии на грани
Режим чрезвычайной ситуации в связи с опасными метеорологическими явлениями в Прикамье пока не введен, но соответствующее распоряжение председателя правительства уже подготовлено и согласовывается. Как бы там ни было, аграрии уже сейчас пытаются спасти хотя бы часть урожая.
В селе Сенькино за два последних месяца солнечных дней было не больше десяти, сплошные лужи. И такая картина практически на всех 600 гектарах. Фермерскому хозяйству уже сейчас необходимо заготовить больше 3 тысяч тонн кормов - это овес, клевер, пшеница. Они нужны, чтобы пережить долгую зиму большому стаду крупного рогатого скота.
Из-за того, что уровень осадков этим летом превысил норму в 3-4 раза, в 23 районах Пермского края был введен локально режим чрезвычайной ситуации.
Из-за непогоды только в Добрянском районе пострадало больше 1000 гектаров посевных площадей. Сейчас фермеры в спешном порядке собирают остатки урожая.
Считают потери не только производители молока и мяса. Один из брендов Пермского края – мед - в этом сезоне может не только подорожать, но исчезнуть с полок вообще. Пчелам необходимо несколько недель непрерывного цветения уральского разнотравья. Задержка по медосбору составляет 2-3 недели .
Последствия непогоды уже сейчас на своем кармане ощущают многие. На полках магазинов практически исчезли продукты, выращенные в Пермском крае.
Краевой режим ЧС позволит региону в случае необходимости запросить из федерального бюджета средства для помощи сельхозтоваропроизводителям. Сейчас собирают информацию от каждой территории.
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