Вести Пермь. События недели
Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края.
Темы выпуска:
-Уже 660-й по счету. Кто и зачем в Кунгуре провалы считает?
-Сводки не радуют. Не с фронтов - с полей... Прогнозы на будущий урожай больше похожи на отчеты об уже понесенных потерях.
-Знания - сила, а будущие знания - деньги. Во что сегодня родителям обойдется 1 сентября?
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