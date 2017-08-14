Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края.

Темы выпуска:

-Уже 660-й по счету. Кто и зачем в Кунгуре провалы считает?

-Сводки не радуют. Не с фронтов - с полей... Прогнозы на будущий урожай больше похожи на отчеты об уже понесенных потерях.

-Знания - сила, а будущие знания - деньги. Во что сегодня родителям обойдется 1 сентября?