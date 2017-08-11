Генеральный директор АО «Классик» арестован

В Волгограде арестовали генерального директора АО «Классик» Василия Боровцова. Об этом сообщают «Новости Волгограда». Уголовное дело в отношении Боровцова возбуждено с банкротством «АхтубаСитиПарк». Организация реализовывала одноименный масштабный проект по застройки микрорайона в городе Волжский. Первый 17-этажный дом должны были сдать еще в конце 2015 года. Но вместо этого строительство было заморожено. В Перми через дочерние фирмы и аффилированные организации АО «Классик» строил жилые комплексы: «Пермские высоты», «Компаунд Живаго», «Триумф Квартал II» и «Триумф Квартал II. Вторая очередь». Сейчас на этих объектах работы приостановлены, а некоторые проходят процедуру банкротства.