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Любви старинные туманы

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Лето парк

«Лето Парк» в центре Перми продолжает свою работу. Каждый день здесь можно провести полезно и увлекательно. Для посетителей работают четыре площадки: «Город мастеров», «Настольные игры», «Зона отдыха» и «Сказариум». В последнем в рамках проекта «Театральная среда» дают спектакли. Так, на этой неделе зрители услышали «Диалог музыки и поэзии «Любви старинные туманы» по произведениям Марины Цветаевой.

Марина Цветаева по справедливости занимает место в ряду имён лучших русских поэтов 20 века. Ещё гимназисткой тайком от семьи она выпустила свой первый сборник «Вечерний альбом», который показал – в созвездии замечательных поэтов Серебряного века зажглась новая яркая звезда.

Лето парк

Наталья Миронова, Заслуженная артистка России, актриса Лысьвенского театра драмы имени А.А. Савина: "Очень будоражит меня она, мы с ней одной крови. Она любовь узнает по боли, и я тоже любовь узнаю по боли. И за это люблю любить так же, как и она"

И как поклонница Цветаевой Наталья Миронова, актриса Лысьвенского драматического театра, вместе с коллегой по сцене Ольгой Беляниной придумали свою программу «Любви старинные туманы», в основу которой легла ранняя поэзия Марины Ивановны. Бесстрашная и безоглядная искренность характерна для первых ее строк. Её ранняя лирика - поэтический дневник одинокой возвышенной души. Жизненное и поэтическое кредо поэтессы - быть самой собою в любой ситуации, ни у кого ничего не заимствовать и не подвергаться влиянию извне.

Звучат в программе и стихотворения других представителей Серебряного века: Анны Ахматовой, Бориса Пастернака – арии и романсы на их стихи.

Если в «Сказариуме» можно посмотреть спектакли, то в «Городе мастеров» каждый посетитель может сам создать спектакль и стать актером. Занятия рассчитаны на детей, но и родители с удовольствием принимают участие, – рассказывает куратор площадки Анастасия Бажина.

Желающих ждут в «Городе мастеров» по будням с 6 до 9 вечера, в выходные – с 12 до 22. Девятилетняя Настя Стюнгефук практически каждый день проводит время в «Лето Парке», участвует в мастер-классах и сказках.

Настя Стюнгефук: "В первой сказке я была дедушкой, а во второй мышкой. Тут весело, можно друзей найти, сделать сувениры".

Всего в «Лето Парке» работает четыре площадки: «Настольные игры», «Город мастеров», «Зона отдыха» и «Сказариум», где в следующую среду покажут спектакль для малышей «Вода». Артисты почти без слов расскажут детям о морях, кораблях и обо всем, что связано с водными приключениями.

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 11.08.2017 в 17:11 в рубрике - Вести Пермь

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