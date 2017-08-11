Танцуют все!

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Пермяков приглашают на танцевальную прогулку по улицам города. «Dance Walking» – это простое и вдохновляющее танцевальное действие, в котором может участвовать каждый. Это возможность провести время легко и с удовольствием под открытым небом. В Перми такие прогулки проходят с 2016 года практически каждый месяц.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 11.08.2017 в 16:50 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми презентовали новый роман «Последние»

Любви старинные туманы →

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