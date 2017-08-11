Танцуют все!

Пермяков приглашают на танцевальную прогулку по улицам города. «Dance Walking» – это простое и вдохновляющее танцевальное действие, в котором может участвовать каждый. Это возможность провести время легко и с удовольствием под открытым небом. В Перми такие прогулки проходят с 2016 года практически каждый месяц.