Танцуют все!
Пермяков приглашают на танцевальную прогулку по улицам города. «Dance Walking» – это простое и вдохновляющее танцевальное действие, в котором может участвовать каждый. Это возможность провести время легко и с удовольствием под открытым небом. В Перми такие прогулки проходят с 2016 года практически каждый месяц.
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