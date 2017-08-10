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В Перми отметят День физкультурника

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физкультурники

В Перми отметят День физкультурника. Спортивный праздник пройдет 10 августа в саду Миндовского. К участию приглашаются детские и подростковые команды, сборные предприятий, организаций, образовательных учреждений, ветеранские команды, а также все любители активного образа жизни. Представители команд будут соревноваться в таких видах как динамометре, прыжки в длину с места, командные лыжи, встречная эстафета. В личном зачете все желающие смогут побороться за победу в спортивном ориентировании «Лабиринт». Регистрация участников соревнований начнется в 17:00. Торжественное открытие праздника состоится в 18:00.

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 10.08.2017 в 17:51 в рубрике - Вести Пермь

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