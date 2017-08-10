В Перми отметят День физкультурника. Спортивный праздник пройдет 10 августа в саду Миндовского. К участию приглашаются детские и подростковые команды, сборные предприятий, организаций, образовательных учреждений, ветеранские команды, а также все любители активного образа жизни. Представители команд будут соревноваться в таких видах как динамометре, прыжки в длину с места, командные лыжи, встречная эстафета. В личном зачете все желающие смогут побороться за победу в спортивном ориентировании «Лабиринт». Регистрация участников соревнований начнется в 17:00. Торжественное открытие праздника состоится в 18:00.