Включи свой двор в программу благоустройства

В городском call-центре состоялась очередная прямая линия по вопросам благоустройства дворов. Всего поступило 15 звонков. Дозвонившихся в основном интересовало то, как привести в порядок придомовую территорию, в том числе в рамках программы формирования современной городской среды в следующем году – как и куда подать заявку. Были звонки и по дворам, которые уже вошли в программу. По некоторым объектам у жильцов есть замечания и предложения. По словам специалистов, по всем обозначенным проблемным точкам будет проведена проверка с выездом на место.

Михаил Борисов, региональный координатор Федерального проекта «Городская среда»: "На 2017 год у нас уже адресная программа сформирована. И уже до 31 августа у нас должно быть завершено, и сдача объектов пройдена. А в 2018 мы можем принять участие следующим образом. Подаем сами заявку в администрацию района, проводим собрание с собственниками многоквартирного дома, и не менее 51 % жителей должны дать свое согласие на участие в программе".