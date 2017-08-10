В центре Перми меняется схема движения

С 12 августа в краевой столице изменится схема движения на участках улиц Ленина и Коминтерна. Так, на перекрестке улиц Ленина и Плеханова будет запрещен левый поворот с улицы Ленина в сторону улицы Петропавловская. Совершить маневр можно будет на площади Гайдара, улице Хохрякова, улице Толмачева и на улице Крисанова. В Пермской дирекции дорожного движения отметили, что такие изменения позволят повысить безопасность левого поворота с улицы Ленина на улицу Плеханова в сторону улицы Пермская.

Также с 12 августа на участке улицы Коминтерна от Комсомольского проспекта в сторону улицы Героев Хасана будет введено одностороннее движение. Это позволит повысить безопасность проезда на перекрестке улиц Коминтерна и Героев Хасана, а также снизить заторы по улице Героев Хасана.