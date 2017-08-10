Как назовешь - так и поплывешь

По инициативе главы Перми Дмитрия Самойлова две пермские школы получили новые названия. 1 сентября после реконструкции откроется новая 112-я школа, которая теперь будет носить имя «Город дорог», в ней ребята будут осваивать транспортную инфраструктуру, городской речной, железнодорожный, воздушный виды транспорта. Ученики смогу познакомиться с такими профессиями, как инженер, стюардесса, автомеханик, логист, проводник, электрик и другие.

Школа № 19 станет образовательным учреждением химико-технологической направленности и будет носить название «СинТез», в связи с этим образовательная программа будет нацелена на подготовку инженерных и рабочих кадров для предприятий в сфере производства, применения и переработки высокомолекулярных соединений. Под руководством преподавателей аэрокосмического факультета ПНИПУ они смогут проводить экспериментально-исследовательскую деятельность, в том числе на базе уникальнейших лабораторий «Научно-исследовательского института полимерных материалов».