Как Пермь готовят к зиме

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Более 2 километров коммуникаций заменят к началу отопительного сезона только на улице Островского. По новым трубам энергоресурс зайдет в 54 многоквартирных дома, где проживает 58 тысяч пермяков. И это не единственное место в столице Прикамья, где на сегодняшний день ведутся масштабные работы. В этом году городские власти синхронизировали раскопки тепловиков с дорожными ремонтами и планами застройщиков.

В этом году самые крупные работы по обновлению коммунальных сетей проводятся в центре города. На северной дамбе заканчивается укладка трамвайного полотна. Чуть ниже - на улицах Пушкина, Николая Островского, Пермская - работают коммунальные службы.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Особенностью этого года является синхронизация наших действий по ремонту основных элементов улично-дорожной сети в центре города с действиями сетевых партнеров. Я считаю, что это большой запас на будущее с точки зрения безопасности города, потому что от того, каким образом будут выполнены работы на улице Островского, 60 тысяч людей запитываются теплом на этой тепломагистрали".

Энергетики Пермского филиала компании «Т плюс» и «Пермская сетевая компания» проводят работы по техническому перевооружению тепломагистрали на улице Островского. Всего в этом году здесь заменят более 2 километров.

Вячеслав Ермаков, главный инженер ОСП «Пермское» ООО «Пермская сетевая компания»: "Этой трассе пришло время выйти на замену. И новые технологии пришли. Если раньше труба была просто изолированная, минвата, рубероид, то сейчас труба в оболочке ППУ, влагонепроницаемая и ее надежность свыше 25 лет".

Практически целиком поменяли теплопровод на участке улицы Пушкина – от Газеты Звезда до Комсомольского проспекта. Эти работы были синхронизированы с дорожным ремонтом. Новый асфальт на улице Пушкина уже уложен, а пешеходную зону на разрушенном участке будет восстанавливать застройщик новостройки рядом.

Алексей Полыгалов, представитель застройщика: "Мы завтра приступаем, не дожидаясь, когда нам передадут фронт работ. К 20 числу здесь должно быть все закончено".

По улице Пермская работы необходимы для подключения строящегося здания. Ликвидация последствий таких раскопок - одна из тем выездного штаба главы Перми. При перекладке труб сетевые компании обязаны соблюдать правила благоустройства и убирать за собой.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Типичные ошибки бывают - это отсутствие ограждения, отсутствие предупреждающих знаков о путях обхода или объезда. Очень часто бывает такое, что вместо засыпки инертным материалом используется строительный мусор".

В случае, если правила не соблюдаются, специалисты районных администраций фиксируют нарушения и составляют «протокол». Он является основанием для того, чтобы дело передали в суд, а сетевую компанию наказали штрафом.

Размер штраф за такие нарушения как ямы или не убранный мусор после раскопок - до 50 тысяч рублей, а повторно уже 200. Как правило, именно такие меры позволяют постепенно привести места проведения раскопок в нормативный вид.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.08.2017 в 15:19 в рубрике - Вести Пермь

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