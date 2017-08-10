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Сибирь накормят прикамской свининой

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Из-за африканской чумы свинину в Сибирь будут возить из Пермского края. Хорошая новость для испытывающего финансовые проблемы свинокомплекса «Пермский», расположенного в поселке Майский Краснокамского района: из-за вспышки африканской чумы свиней в Омской области мясо этих животных будут возить на переработку из Прикамья. Об этом уже заявила крупная омская мясоперерабатывающая компания «Синергия». В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что Пермский край входит в число регионов, которые безопасны по заболеванию африканской чумы свиней.

 

Метки: в Пермском крае, в России, Экономика

Опубликовано: 10.08.2017 в 14:33 в рубрике - Вести Пермь

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