Сибирь накормят прикамской свининой
Из-за африканской чумы свинину в Сибирь будут возить из Пермского края. Хорошая новость для испытывающего финансовые проблемы свинокомплекса «Пермский», расположенного в поселке Майский Краснокамского района: из-за вспышки африканской чумы свиней в Омской области мясо этих животных будут возить на переработку из Прикамья. Об этом уже заявила крупная омская мясоперерабатывающая компания «Синергия». В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что Пермский край входит в число регионов, которые безопасны по заболеванию африканской чумы свиней.
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