Территория успеха для людей с инвалидностью
В Прикамье открывается первый коворкинг-центр для людей с инвалидностью. Стать швеей, мастером маникюра или фотографом людям с ограниченными возможностями теперь будет намного проще. Фонд поддержки сообщества «Территория успеха» открывает первый в Прикамье коворкинг-центр, в котором «особенные» люди будут получать профессии.
Новая площадка появится в Краснокамске уже в сентябре и любой человек с ограничениями здоровья сможет получить полезную профессию, отработать свои навыки до совершенства и получать доход. Для этого будет создано порядка 20 рабочих мест по различным направлениям: швейное производство, маникюр, лазерная гравировка, фотоуслуги, цифровая техника.
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