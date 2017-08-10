Территория успеха для людей с инвалидностью

В Прикамье открывается первый коворкинг-центр для людей с инвалидностью. Стать швеей, мастером маникюра или фотографом людям с ограниченными возможностями теперь будет намного проще. Фонд поддержки сообщества «Территория успеха» открывает первый в Прикамье коворкинг-центр, в котором «особенные» люди будут получать профессии.

Новая площадка появится в Краснокамске уже в сентябре и любой человек с ограничениями здоровья сможет получить полезную профессию, отработать свои навыки до совершенства и получать доход. Для этого будет создано порядка 20 рабочих мест по различным направлениям: швейное производство, маникюр, лазерная гравировка, фотоуслуги, цифровая техника.