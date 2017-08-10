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В детских садах Пермского края появятся мобильные библиотеки для семейного чтения. Также здесь будет создан книгообмен между читающими семьями, включая буккроссинг – он же книговорот. Проект «Читаем вместе» стартует уже этой осенью. В детсадах будут проходить культурные практикумы по совместному чтению и знакомству с произведениями пермских детских писателей.

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 10.08.2017 в 13:00 в рубрике - Вести Пермь

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