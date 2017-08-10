Чернушинский район идет на рекорд

Дорожный ремонт в рекордных объемах. Нынче это касается не только краевой столицы – свою статистику приводят районы. В Чернушке, в частности, ремонт коснулся и дорог, и дворов, и детских площадок.

Фаина Трубицына из тех, кого называют активными пенсионерами. Она входит в совет ветеранов Чернушинского района, дома предпочитает не сидеть, и вообще внимательно следит за тем, что меняется в жизни Чернушки. В частности одна из любимых тем – это благоустройство.

Фаина Трубицына: "Простому глазу заметно, что вот сейчас большое внимание уделяется дорогам! Выбоины, которые были в городе у нас, вот сейчас их нет!".

Дорог в районе в этом году отремонтируют рекордное количество, если, например, сравнивать с предыдущими годами. И дорожный ремонт стал сегодня одной из тем разговора чернушан и краевых парламентариев Олега Третьякова и Валентина Костылева.

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Впервые в мае месяце были все уже законтрактованы подрядчики, все имели подписанные договора и их всех выгнали в поле!".

Как рассказал глава района, в этом году работа по разным направлениям пошла гораздо активнее, и ожидания у чернушан соответствующие.

Михаил Шестаков, глава Чернушинского района: "Мы действительно получили самую серьёзную поддержку и внимание со стороны исполняющего обязанности губернатора Пермского края по многим направлениям, не только, конечно, это дороги, это и здравоохранение, например".

Сейчас, рассказали депутаты, у регионального руководства есть видение, какие изменения в ближайшее время должны произойти в медицине, образовании. Главные показатели здесь – доступность и качество, чего так не хватает в некоторых территориях края.

Встречи с жителями идут практически в режиме нон-стоп, общение продолжается уже в большом зале, где собирается не менее 400 человек.

Здесь Олег Третьяков обратил внимание собеседников на то, что он и его коллеги поддержали ещё одну из краевых инициатив. В данном случае речь идёт о качестве интернета в территориях.

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Главой региона принято решение о том, что все основные объекты здравоохранения, больницы районные и школы будут обеспечены скоростным интернетом за счёт краевого бюджета. Это тоже немаловажный фактор".

Что касается непосредственно Чернушинского района – в этом году он пошёл на рекорд по многим показателям: будет отремонтировано более 25 километров дорог, благоустроено 18 дворов и открыто почти два десятка детских площадок.